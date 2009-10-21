Як збільшити ріст без медикаментів?

Низькорослі діти, що вживають в їжу достатню кількість оранжевих овочів, починають рости удвічі швидше за своїх однолітків. До такого висновку дійшли учені з Єврейського університету в Єрусалимі.

Згідно з даними новітнього дослідження, представленими на конференції "40 років харчування в Ізраїлі", діти, що харчувалися збалансовано, під наглядом дієтологів, і що одержували в їжу достатню кількість оранжевих овочів, багатих вітаміном А (таких як морква, батат і т.п.) починали рости набагато інтенсивніше за своїх однолітків.

У дослідженні взяли участь близько 300 дітей у віці від 3 до 16 років. З`ясувалося, що низькорослі діти, чиє харчування було збалансоване і багате на вітамін А, виросли за рік, в середньому, на 8 сантиметрів. У другій групі низькорослих дітей, що продовжували харчуватися так, як раніше, надбавка в рості склала в середньому лише 4 сантиметри.

newsland.ru