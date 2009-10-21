Оздоровчі заклади заборонять перепрофільовувати

Уряд ініціює на законодавчому рівні заборону на перепрофілювання оздоровчих закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засідання уряду.

«Те, що нам треба не допустити перепрофілювання оздоровчих закладів на основі залучення приватних структур і передачу під абсолютно інші функції цих закладів і приміщень, – безумовно, це потрібно зупиняти», - сказала вона.

Прем’єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряд розгляне проект закону «Про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком» та рекомендуватиме Верховній Раді розглянути цей законопроект як невідкладний.