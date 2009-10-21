У Польщі до Євро-2012 медики вивчатимуть іноземні мови

У Польщі до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року планують навчити іноземних мов таксистів і працівників міських служб.

Як передає кореспондент УНІАН, курси англійської та німецької мов у першу чергу будуть організовані у містах-організаторах Євро 2012.

За даними Gazeta Prawna/Dziennik, мовні курси будуть фінансуватися з бюджетів міст-організаторів, профільних міністерств, а також у рамках проектів неурядових організацій, що фінансуються Європейським Союзом.

Зокрема, Фундація розвитку науки та підприємливості отримала від ЄС майже 200 тисяч євро на мовні курси для таксистів у Познані. Згідно з умовами програми, кожен учасник доплачує до вартості курсу лише близько 80 євро.

Після завершення цього проекту фундація планує організувати аналогічний у Гданську, а в перспективі – в інших містах-організаторах Євро-2012.

Міністерство внутрішніх справ Польщі фінансує вивчання іноземних мов міліціонерами і пожежними.

У Вроцлаві іноземним мовам вчать представників туристичного бізнесу, а у Варшаві - водіїв автобусів і контролерів квитків.

Іноземні мови вивчають не лише в містах-організаторах Євро 2012, а також в інших, зокрема, у Лодзі і Катовіцах, де реалізується програма навчання для працівників “швидкої допомоги” та лікарів.