Стрес заважає завагітніти

Співробітники Американського товариства репродуктивної медицини (American Society for Reproductive Medicine) в Атланті, США, стверджують, що жінки, прагнучи завагітніти, повинні перестати думати про це, і тоді успіх буде їм гарантований.

Дослідження показало, що жінки, що лікувалися від безпліддя і брали участь в програмах по управлінню стресами, мали на 160% більше шансів успішно завагітніти, ніж ті, хто тільки лікувався. Це означає, що стреси впливають на фертильність жінки, і якщо з боку родичів і друзів припиняється тиск, вона завагітніє з більшою ймовірністю.

Цікаво, що при першій спробі штучного запліднення програма по управлінню стресами не дає належного ефекту: в ході дослідження завагітніли лише 43% таких жінок. Помітно благотворніше антистрес-програма впливає на тих, у кого перша підсадка ембріона закінчилася невдало: у цій групі завагітніли 52% жінок.

vokrugsveta.ru