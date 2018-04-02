Цілющі властивості каштанів і жолудів: як ними скористатися?

Настала осінь. Все частіше, прогулюючись парком, ми помічаємо під ногами плоди каштана і дуба. Посміхнувшись, згадуємо, як робили в дитинстві вироби з цього природного матеріалу, і легенько підчіплюємо плід ногою. Він поволі котиться і ховається в опалому листі. Знайома історія? А чи знаєте ви, що каштани і жолуді, які от так без діла валяються під нашими ногами, є джерелом корисних речовин і давно використовуються в народній медицині?

Лікувальні властивості каштанів і жолудів Плоди кінського каштана мають широкий спектр дії в народній медицині. Найголовніша властивість каштана – здатність підвищувати стійкість кровоносних судин, розсмоктувати тромби (і запобігати їх появі), знижувати здатність згущуватися крові, знижувати артеріальний тиск. Добре зарекомендував себе каштан в лікуванні варікозного розширення вен, тромбофлебіту, геморою, ревматизму, подагри, цукрового діабету, захворювань жіночої сечостатевої системи, невралгії.

Жолуді не поступаються каштанам в цілющих властивостях. Вони мають бактерицидну, обволікаючу, протипухлинну дію. Часто застосовуються в лікуванні сечостатевої системи: зупиняють рясні менструації, використовуються при жіночих захворюваннях, підвищують потенцію, лікують енурез. Жолуді добре допомагають при лікуванні ясен і зубного болю, корисні при отруєннях різного роду. Крім того, плоди дуба мають благотворний вплив на травну систему: їх відвар застосовується при розладах шлунку, гострому і хронічному коліті.

Як заготовити плоди? Зрілі плоди каштана і дуба збирають і сушать в темному місці протягом 3-4 тижнів (можна використовувати сушарку – при температурі 50 градусів 2-3 дні). Потім плоди подрібнюють і зберігають в сухому місці. Заготовлювати дуже велику кількість плодів не рекомендується – сировина швидко псується.

Як лікуватися за допомогою каштанів і жолудів? Для лікування варикозного розширення вен, радикуліту, хвороб суглобів і м`язів використовують компрес з каштанів: дрібно порубані плоди залити горілкою в співвідношенні 1:3. Настояти протягом тижня. Застосовувати у вигляді компресів протягом двох-трьох тижнів. При потребі повторити курс лікування через місяць.

Для зменшення болю при ревматизмі, тромбофлебіті можна скористатися таким рецептом: чорний хліб нарізувати тонкими скибочками, намазати вершковим маслом і насипати зверху подрібнені до стану порошку плоди каштана. Такий компрес потрібно накласти на хворе місце, утеплити за допомогою тканини (хустки).

Відвар кори і плодів каштана використовують при геморої. Потрібно узяти по одній чайній ложці подрібненої кори і плодів, залити склянкою кип`ятку. Тримати на паровій лазні півгодини, процідити. Пити по 1 столовій ложці 3 рази на день.

Підвищений тиск і варикоз лікуються за допомогою настоянки каштана, яку приймають всередину. 50 г дрібно порубаних плодів заливають 0,5 л горілки. Настоюють 5-7 днів. Приймають по 5-10 крапель 3 рази на день. Курс лікування – два тижні.

Слід бути обережним, приймаючи настоянку каштана всередину! Під час такого лікування обов`язково потрібно контролювати здатність крові згущуватися, враховувати протипоказання при зниженому тиску. Передозування загрожує судомами кінцівок.

При розладах шлунку народна медицина рекомендує настій жолудів: 1 чайну ложку подрібнених плодів залити склянкою кип`ятку, охолодити, процідити. Приймати всередину по півсклянки 3 рази на день. Тривалість курсу – місяць, опісля ще місяць рекомендується повторити його.

При захворюваннях серця хороша кава з жолудів. Плоди потрібно злегка прожарити до почервоніння, подрібнити і заварити, як каву. Додати молоко, цукор. Таку каву часто рекомендують дітям як звичайний напій, так і при кашлі, бронхіті, астмі.

Для лікування грижі як компреси використовують теплу 25-процентну настоянку жолудів на червоному вині.

При проблемах, пов`язаних з сечостатевою системою, застосовують сік з жолудів. Його віджимають із зелених плодів, приймають по 2-3 столових ложки з медом (у співвідношенні 1:1) на голодний шлунок 3-4 рази на день.

Можливо, гуляючи по парку наступного разу, ви вже не будете настільки байдужі до цих невитіюватих, але таких корисних дарів осінньої природи, оскільки тепер знаєте про їх цілющі властивості. Використовуйте їх для свого здоров`я, тільки не забудьте проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем. Здоровенькі були!

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