В Україні 11% дітей намагаються придбати наркотики в Інтернеті

22% дітей періодично потрапляють на сайти мобільного Інтернету для дорослих. 28% дітей, побачивши в Інтернеті рекламу алкоголю або тютюну, хоча б один раз спробували їх придбати, а 11% намагалися придбати наркотики.

Про це йдеться в дослідженні Інституту соціології НАН України в рамках соціальної програми компанії «Київстар» «Безпека дітей в мобільному Інтернеті», результати якого передано агентству УНІАН.

«Одержані дані насторожують: переважна більшість вчителів, дітей і їх батьків не обізнана про потенційні ризики для дітей в Інтернеті і про те, як їх уникнути», - йдеться у повідомленні.

Також дослідження засвідчило, що більш як 28% опитаних дітей готові переслати свої фотографії незнайомцям у Мережі. 17% без коливань погоджуються повідомити інформацію про себе і свою родину – місце проживання, професію і графік роботи батьків, наявність у будинку цінних речей тощо. Про те, для чого стороннім може бути потрібна така інформація, діти, як правило, не замислюються.

Близько 14% опитаних час від часу відправляють платні SMS-повідомлення за бонуси в онлайн-іграх і лише небагато звертають увагу на вартість такої опції.

При цьому 87% батьків вважають, що саме вони мають навчати дітей правил безпечного користування мобільним Інтернетом. Проте лише у 18% випадків дорослі перевіряють, які сайти відвідувала дитина.

Як відзначив заступник директора «Центру соціальних експертиз» Інституту соціології НАН України Гульбаршин ЧЕПУРКО, як показали дослідження, батьки і вчителі часто не орієнтуються ні в Інтернеті, ні у питаннях потенційних онлайн-ризиків для дітей, а отже, не можуть проводити з дітьми повноцінну профілактичну роботу.

За його даними, 76% батьків навіть не цікавляться, які сайти відвідує їх дитина.

Керівник департаменту з корпоративних зв`язків «Київстару» Жанна РЕВНОВА повідомила, що компанія відмовилася від розміщення на власних ресурсах контента, небезпечного для дітей, – так званого «дорослого» контента, контента з рекламою тютюну і алкоголю, співробітничає з МВС у протидії розповсюдженню незаконного контента в Мережі.

Дослідження проводилося в період з серпня по вересень 2009 року в 11 містах всіх регіонів України і включало кількісне і якісне опитування дітей і дорослих. Під час дослідження було опитано понад 1200 респондентів.