Епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні є стабільною, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій, минулого тижня у всіх 10 контрольних містах показники захворюваності на грип і ГРВІ перебували на неепідемічному рівні. Хоча загалом статистичні показники щодо захворюваності на грип та ГРВІ незначно зросли - 6,59%, зокрема і серед дітей 0-14 років – на 2%.

Загалом же минулого тижня захворіло 45177 осіб, госпіталізовано 262 особи (з них дітей - 237).

Серед 10 контрольних міст найвищий рівень захворюваності у Чернігові - 57,55% та Львові - 16,21%, натомість у Сімферополі спостерігається зниження показників щодо грипу та ГРВІ (-8,33%).