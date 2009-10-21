У Львові пес накинувся на 17-річну господиню

У Львові пес породи алабай накинувся на 17-річну господиню, покусаній дівчині вдалося врятуватися і зачинитися на балконі квартири.

Як повідомив УНІАН в.о. начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, вчора близько 18.00 до Головного управління МНС України в Львівській області надійшло повідомлення від перехожого, що у Львові на вул. Ярослава Мудрого з балкона другого поверху житлового будинку просить допомоги молода дівчина. Диспетчер до місця виклику направив відділення рятувальників.

Дівчина втекла від пса і зачинилась на балконі, але вхід до квартири перегородив пес, який поводився досить агрессивно, розповів В.ТУРОВЦЕВ.

Бійці пожежно-рятувального відділення за допомогою висувної драбини врятували дівчину і передали працівникам швидкої допомоги.

Вирішується питання про подальше утримання пса у сім‘ї.