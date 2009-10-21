В країні знизилося виробництво мінеральної води

У січні-вересні в Україні знизилося виробництво натуральної мінеральної води.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців вироблено 81,1 млн. дал газованої мінеральної води, що на 18,2% нижче аналогічного показника 2008 року. При цьому у вересні виробництво газованої мінеральної води склало 5,3 млн. дал, що на 40,3% нижче показника серпня 2008 р. і на 41,8% нижче показника вересня 2009 р.

Крім того, виробництво негазованої мінеральної води за 9 місяців склало 17,5 млн. дал, що на 25,7% менше аналогічного показника 2008 року. У вересні було вироблено 1,6 млн. дал негазованої води, що на 17,2% нижче показника серпня 2009 р. і на 35,3% нижче показника вересня 2008 р.