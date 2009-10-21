Українцям обіцяють типово лондонську погоду

Завтра вночі на Лівобережжі України та у Криму, вдень у східних та західних областях очікуються невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8°, вдень 8-13° тепла (у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла); у південній частині, східних і Дніпропетровській областях вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області у четвер істотні опади не передбачаються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.