Затверджено державну програму щодо імунопрофілактики

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 339 із 415 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із програмою, профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров`я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров`я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб переконливо свідчать, що систематична імунізація повинна бути загальнодержавною справою.

Програмою передбачено забезпечити державне цільове фінансування придбання препаратів, їх зберігання та контроль за використанням цих коштів. Йдеться про можливість удосконалювати і розвивати основні та інноваційні напрямки імунології, генної інженерії та імунобіотехнологій в Україні.