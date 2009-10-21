Ізраїльська поліція допитує хірурга Зіса

Ізраїльська поліція розпочала допит хірурга Міхаеля Зіса. Лікаря, якого вважають лідером угруповання "Чорних трансплантологів", було екстрадовано з України після невдалої спроби української Феміди засудити Зіса.

Міхаеля Зіса було доправлено з Києва до Ізраїлю під конвоєм двох слідчих округу Амакім, які надалі вестимуть цю справу аж до передачі її у прокуратуру й очікуваного висунення обвинувального вироку. У Мінюсті Ізраїлю підкреслюють, що екстрадиції Зіса передувала складна процедура узгодження з українською стороною усіх деталей видачі.

Втім, як повідомив речник ізраїльської поліції Алекс Кагальський, в Ізраїлі Зісові можуть бути висунені обвинувачення одразу за трьома пунктами: "Доктор Міхаель Зіс перебуває у статусі підозрюваного на цей момент, і підозрюється у посередництві в торгівлі людськими органами, шахрайстві та отриманні грошей шляхом обману", - сказав Кагальський.

Чи не було протекції українських чиновників?

Крім того, за даними джерел наближених до розслідування справи, поліцію цікавить і те, як працювала "схема роботи" угруповання в Ізраїлі та Україні, чи не йшлося про змову Зіса з українськими лікарями та протекцію з боку зацікавлених осіб у владних органах України.

Після першого раунду допитів у поліції суд міста Назарета звільнив Зіса під заставу у 25 тисяч євро. Упродовж наступних двох місяців йому заборонено вступати в контакт з іншими учасниками угруповання, які вже відбувають покарання у в’язниці. Кагальський запевняє, що повне розслідування справи завершиться у стислі терміни.

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