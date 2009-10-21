Часник нормалізує тиск

Щоденне споживання часнику нітрохи не гірше, ніж курс медикаментозного лікування, стверджують учені.

Часник – один з найпопулярніших героїв нашої народної медицини. Принаймні, в боротьбі з застудою йому точно немає рівних. Нещодавно учені виявили ще одну корисну властивість цієї невибагливої рослини. Виявляється, якщо приймати її щодня в певних дозах, можна привести в порядок свій кров`яний тиск.

Щоб зробити такий висновок, австралійські медики вивчили дані декількох сотень пацієнтів, що приймали часник в порошковому вигляді протягом 5 місяців. До кінця випробувального періоду у переважної більшості пацієнтів лікарі зареєстрували значне зниження тиску, при цьому, чим вищим тиск був спочатку, тим сильнішим виявився цілющий ефект.

Як вважають автори дослідження, вся справа в тому, що в часнику міститься алліціне. Добова доза цієї речовини, достатня для лікування гіпертонії, імовірно складає 3,6-5,4 міліграм. Тобто в день треба з`їдати один зубчик середніх розмірів. Проте залишається незрозумілим, чи має «часникова терапія» довгостроковий ефект. Можливо, для підтримки ефекту гіпертонікам доведеться їсти часник без перерви.

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