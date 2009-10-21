Депутати ініціюють підвищення акцизів на спирт на 43%

Ряд народних депутатів ініціює підвищення акцизів на спирт на 42% - з 34 грн. до 50 грн. за 1 літр 100%-ного спирту. Відповідне підвищення передбачене в проекті Закону «Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої" (реєтр. № 5251 від 20.10.2009).

У документі пропонується з 1 грудня підвищити ставку акцизного збору на спирт етиловий, деякі зброджені напої, суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, лікери, інші напої, що містять спирт, - до 50 грн. за 1 літр 100%-ного спирту.

Ініціатори документа в пояснювальній записці заявляють, що збільшення ставки акцизного збору допоможе забезпечити підвищення рівня мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. На думку авторів, ухвалення документа, за умови, що обсяги реалізації не перевищать рівня поточного року, дозволить збільшити доходи державного бюджету на 2,9 млрд. грн. з розрахунку на рік.

Нагадаємо, в липні ц.р. акциз на спирт вже підвищувався до 34 гривень за 1 літр.