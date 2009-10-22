Домашні тварини не викликають астми

Переконання в тому, що причиною розвитку астми у дітей є домашні тварини, виявилося міфом. З такою заявою виступили австралійські медики. Більш того, за їх словами, чотириногі улюбленці служать своєрідним гарантом здоров`я малюків.

Фахівці з Австралійського інституту здоров`я і добробуту провели дослідження, що торкнулося більш як 10 тис. дітей по всій країні. Таким чином, потрапити в групу ризику хворих астмою в два рази більше шансів у хлоп`ят, страждаючих алергією на такі речі, як їжа, трава або укуси комах. Також ймовірність придбання хвороби висока у дітей з різною екземою.

При цьому дослідження показало, що астматиками найчастіше стають представники чоловічої статі, особливо якщо живуть в сім`ї курців. Наявність братів і сестер, відвідини дитячих дошкільних установ і навіть юний вік батьків впливають на розвиток хронічних запальних захворювань дихальних шляхів. Австралійські медики ще раз підтвердили, що годування новонародженого грудним молоком дає додатковий захист немовляті на все життя.

Тим часом, лікарі вважають, що 20% випадків захворювання астмою пов`язано з тим, що батьки, незважаючи на перші ознаки розвитку хвороби, не звертаються по своєчасну кваліфіковану медичну допомогу.

За статистикою, в Австралії кожна четверта дитина у віці до 5 років страждає астмою, що є одним з найвищих показників в світі.

ami-tass.ru