Екстракт хризантеми лікує рак

Вид хризантеми Chrysanthemum indicum має не тільки антимікробні, протизапальні, нейрозахисні властивості, але також може забезпечити захисну дію проти росту ракових клітин, встановили учені. Речовини в рослині пригнічують активність пухлини, особливо при гепатоцелюлярній карциномі - поширеній злоякісній формі раку печінки.

Китайські онкологи Xi`an Jiaotong University досліджували вплив екстракту хризантеми на придушення клітинної проліферації (зростання числа ракових клітин) і апоптоз (запрограмована загибель клітин), а також основні механізми при розвитку хвороби на клітинній лінії HCC MHCC97H. Для аналізу використовувалися гепатоцити (клітини печінки) лабораторних щурів і клітини ендотелію тканини організму людини. За допомогою мікроскопії лікарі обстежували клітинну морфологію лінії MHCC97H в зразках і спостерігали за процесом апоптозу клітин, регуляцією клітинного циклу і потенціалом мембран мітохондрії.

Як було виявлено, витяжка з хризантеми перешкоджала поліферації ракових клітин, а апоптоз супроводжувався зниженням мембранного потенціалу мітохондрії, звільненням цитохромів З і активацією білків каспаза-9 і каспаза-3.

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