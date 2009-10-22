Екстракт хризантеми лікує рак
Встановили китайські онкологи
Вид хризантеми Chrysanthemum indicum має не тільки антимікробні, протизапальні, нейрозахисні властивості, але також може забезпечити захисну дію проти росту ракових клітин, встановили учені. Речовини в рослині пригнічують активність пухлини, особливо при гепатоцелюлярній карциномі - поширеній злоякісній формі раку печінки.
Китайські онкологи Xi`an Jiaotong University досліджували вплив екстракту хризантеми на придушення клітинної проліферації (зростання числа ракових клітин) і апоптоз (запрограмована загибель клітин), а також основні механізми при розвитку хвороби на клітинній лінії HCC MHCC97H. Для аналізу використовувалися гепатоцити (клітини печінки) лабораторних щурів і клітини ендотелію тканини організму людини. За допомогою мікроскопії лікарі обстежували клітинну морфологію лінії MHCC97H в зразках і спостерігали за процесом апоптозу клітин, регуляцією клітинного циклу і потенціалом мембран мітохондрії.
Як було виявлено, витяжка з хризантеми перешкоджала поліферації ракових клітин, а апоптоз супроводжувався зниженням мембранного потенціалу мітохондрії, звільненням цитохромів З і активацією білків каспаза-9 і каспаза-3.