Форма носа - це діагноз!

Портрет людини, що має ідеальне здоров`я, намалювати нескладно, оскільки фахівцям відомо, як завжди виглядають найбільш сприятливі для самопочуття частини обличчя, пише «ГПУ».

Великі м`ясисті вуха – це ознака хорошого здоров`я. Хоча з естетичної точки зору вони непривабливі, і навряд чи який-небудь поет їх оспівуватиме.

Великий лоб і крупні надбрівні дуги виглядають ефектно. Насправді їх володар може гордитися хіба що звучним голосом, але навряд чи може похвалитися здоров`ям. У таких людей частіше бувають гнійні запалення пазух, тобто фронтити, причому проходять ці захворювання у людей з такими бровами і лобом значно важче, ніж у інших. З погляду здоров`я краще мати маленькі надбрівні дуги, а надбрівних пазух не мати зовсім. Хай голос буде не звучний, зате можна не побоюватися фронтиту з його найнебезпечнішим ускладненням – менінгітом. Як відомо, люди від нього іноді вмирають.

Пані з лебединою шиєю можна не заздрити. Хоча вона вважається однією з найважливіших ознак краси. Владарки витягнутої шиї нерідко мають слабку травну систему: опущення шлунку і розтягнутий стравохід. Горло у них сухе, таке, що дере. Вони постійно мучаться фарингитами, відчувають «грудку» в горлі, невпинно підкахикують. З іншого боку, і від дуже короткої шиї радості мало. Її володарі найчастіше відчайдушно хропуть.

Вузький ніс з тонким переніссям, трепетними крилами і витонченою улоговинкою над ними вважають ідеалом. Насправді мороки з таким носом не оберешся. Ну, ось хоч би одна, але дуже велика проблема – через вузький вхід (або, як називають ЛОР-фахівці, – клапани носа) дуже важко дихати. Тонкі ніздрі, що пристрасно роздуваються, – це сигнал дихальної неспроможності.

Ляльковий ніс теж здоров`я не додає. У його володарів буває частий і затяжний нежить. Якщо ж почнеться набряк, він займе всю носову порожнину, оскільки вона досить маленька, і перекриє дихання. Владарка носика «Барбі» постійно носить в косметичці краплі для носа.

З погляду лікаря, найідеальніший ніс – «картоплею». Якщо у вас саме така форма, вважайте, що вам пощастило. Навіть якщо і виникнуть якісь проблеми, вирішити їх буде просто.

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