Сильно схуднути допоможе каррі

Американські лікарі знайшли спосіб зробити шкідливу їжу не такою вже шкідливою, принаймні, для фігури. Мова не про диво-таблетки або якісь екзотичні інгредієнти, а про найзвичайнішу приправу, купити яку можна в будь-якому супермаркеті. Це каррі - суміш спецій, найчастіше куркуми, коріандру, кардамону, червоного і чорного перцю, імбиру і багато інших.

Активний елемент, що входить до складу спеції, - куркумін, - всмоктується організмом і згодом перешкоджає утворенню жирових тканин. Тобто, якщо додати його в жирну страву, за зайві кіло можна не турбуватися.

Свою теорію учені перевірили спочатку на мишах. Зрештою учені з`ясували, що куркумін не дає утворюватися новим кровоносним судинам, без яких жирова тканина не може розростатися.

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