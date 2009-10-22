24 млн. дітей в усьому світі не проходять імунізацію

УНІАН. 24 млн. дітей у всьому світі не проходять імунізацію.

Про це повідомляється в обнародуваній доповіді, спільно підготовленій фахівцями ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), Всесвітнього банку, а також Фонду Біла і Мелінди ГЕЙТС, передає Бі-Бі-Сі.

За даними авторів доповіді, в період з 2005 по 2008 рік була імунізована рекордна кількість дітей - близько 106 млн.

Вперше в історії кількість дітей, які щороку вмирають, знизилась до рівня нижче ніж 10 млн. осіб.