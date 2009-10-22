Проблеми з щитовидкою роблять дружин сварливими

Річ у тому, що дисфункція щитовидки сприяє виникненню невмотивованих емоційних сплесків. Причому нерідко перепади настрою і дратівливість бувають у таких пацієнток єдиними скаргами, повідомляє медичний портал NeBoley.com.ua.

Дуже часто причини сварок неможливо зрозуміти. Але дуже часто їх причиною стає захворювання щитовидної залози. За статистикою, проблеми з «щитовидкою» зустрічається у жінок у вісім разів частіше, ніж у чоловіків.

Основними симптомами є постійна мігрень. Унаслідок чого жінкам дуже важко контролювати емоції. Чоловіки повинні в таких ситуаціях бути справжніми джентльменами. Ніколи не реагувати на випади, не перечити і у всьому берегти свою другу половину.

Порушення функції цієї залози приводить до передчасного старіння, раннього клімаксу, появи зайвих кілограмів на тілі, проблем з травленням, уранішніх набряків, анемії, постійної втоми.

Тому якщо у Вашої другої половини різко міняється настрій і постійно болить голова, постарайтеся допомогти і зберегти любов.

bagnet.org