У Львові запрацював надсучасний мамограф

У Львівському обласному центрі репродуктивного здоров’я населення відкрили мамографічний кабінет обладнаний найсучаснішим в області мамографом для обстеження та виявлення раку молочної залози, повідомляє кореспондент УНІАН.

Новітня апаратура дає можливість зробити якісні рентгенівські знімки, на яких можна побачити пухлину розміром в 2-3 мм, - зазначив під час урочистого відкриття мамографа головний лікар Львівського онкологічного центру Ігор Ковальчук.

«Кількість мамографів, які є на Львівщині, не забезпечують потребу. Щороку ми виявляємо понад 750 захворювань молочної залози і робимо 1,5 тисячі оперативних втручань. Такий мамограф дозволяє виявити пухлину розміром у сірникову головку», - зазначив Ігор Ковальчук.

Надсучасне обладнання було отримано згідно державної програми репродуктивного здоров’я.

Обстеження на новому мамографі вже пройшла дружина голови Львівської облдержадміністрації Світлана Кміть, яка брала участь в урочистій церемонії відкриття мамографічного кабінету.

ДОВІДКА УНІАН. На даний час у Львівській області налічується 13 мамографів.