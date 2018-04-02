Як Місяць впливає на характер дитини?

Положення Місяця в гороскопі при народженні – другий по значенню чинник після положення Сонця. Знак Сонця – це якості людини, які звернені до світу. Знак, в якому знаходиться Місяць, – це ті якості, які, в основному, тільки сама людина відчуває в собі. Найяскравіше місячні якості виявляються зовні і бувають помітні у дітей до 4 років. У дорослих місячний бік – те, що ми прагнемо приховувати. Для того, щоб з`ясувати, в який місячний день зачатий ваш малюк, досить заглянути в інтернет, в місячний календар. Отже

1-й місячний день. Людина, зачата цього дня, буде оберігатися Небом. Їй будуть властиві сила духу, довге і цікаве життя. Але до такого дня треба готуватися довгим постом – духовним і фізичним.

2-й місячний день. Цей день особливо вдалий для зачаття дівчинки і продовження роду. Він несе достаток і виконання бажань, успіхи і заступництво.

3-й місячний день. Пристрасть і активність володітимуть людиною, зачатою цього дня.

4-й місячний день. У вигляді людини, зачатої цього дня, в сім`ю повернеться хтось з предків.

5-й місячний день. З одного боку, людину, зачату цього дня, можуть переслідувати все життя сильні і небезпечні вороги. Вона буде покарана за всю провину і злі помисли. Все її зло обернеться проти неї. А з іншого боку, ця людина може стати незвичайною особою. Але як би там не було, її доля терпітиме кардинальні зміни в поганий або хороший бік два або три рази. Щоб не нашкодити майбутній дитині, батьки повинні бути тверезими і здоровими у момент зачаття.

6-й місячний день. Довге життя мрійника і мандрівника забезпечене зачатій цього дня людині. Краще, якщо зачаття відбудеться на природі.

7-й місячний день. Людина, зачата цього дня, може стати оратором, лікарем або ученим. Її чекає яскраве життя. Але, відправляючись в дорогу, вона повинна дотримуватися обережності і ніколи не брехати. Краще, якщо зачаття відбудеться в мовчанні.

8-й місячний день. Людина, зачата цього дня, проживе яскраве, але складне життя.

9-й місячний день. День непридатний для зачаття. Інакше світ одержить лиходія або людину, на долю якої припадуть страшні випробування.

10-й місячний день. Ця людина буде пов`язана з вашим родом, кармою країни і Батьківщини. Підтримка предків їй забезпечена.

11-й місячний день. День вдаліший для зачаття хлопчика, ніж дівчинки. Дитина матиме незвичайні природні здібності. Активний борець. Сила мага. Головне – не з`ясовувати стосунки цього дня.

12-й місячний день. Зачата цього дня людина «вип`є чашу страждань до дна», буде дуже нещасною, або, пройшовши через страждання, очиститься. Але при цьому вона матиме сильну інтуїцію, цілительський дар. Головне – не плакати в день зачаття.

13-й місячний день. Людина, зачата цього дня, цілком залежить від випадку. Примхи фортуни і Закони Карми яскраво виявляться в її долі. А, проте, її чекає довге життя.

14-й місячний день. Людина, зачата цього дня, не втратить зв`язок з іншим світом. Їй гарантована допомога предків, і вона буде захищеною в найкатастрофічніших ситуаціях. Але незрозуміла туга і передчуття охоплюватимуть її завжди. Крім того, голос совісті вічно не даватиме спокою. Цього дня не можна ворожити.

15-й місячний день. Критичний для зачаття день. Любов і ненависть володітимуть людиною, зачатою в цей час. Головне – бути дуже чесним.

16-й місячний день. У людини, зачатої цього дня, буде спокійний характер. Багато хто шукатиме у ній утіхи. Їй дана любов до тварин і рослин, а також прагнення до ідеалів і духовної чистоти. Крім того, вона наділена даром цілителя. Цього дня не можна говорити грубих слів.

17-й місячний день. Людина, зачата цього дня, володітиме дуже яскравим характером. Її супроводитиме успіх. Але, на жаль, є загроза приохотитися до алкоголю і стати брехуном. В день зачаття не можна вживати спиртні напої.

18-й місячний день. У людини, зачатої цього дня, може бути слабке здоров`я. Але вона буде багатою, улюбленою, розумною і працелюбною. Головне – не вважати себе абсолютною, інакше неминучі крах ілюзій і самота.

19-й місячний день. Неймовірним магнетичним потенціалом і величезними життєвими силами володітиме зачата цього дня людина. Вона працелюбна, чесна і справедлива. Правда, при цьому, самотня, замкнута і схильна до ризику. З часом може виявитися зарозумілість і задатки садиста. Цього дня майбутні батьки повинні бути особливо уважні один до одного.

20-й місячний день.Критичний день. Зачата людина прагнутиме досягти в житті неможливого. Вдасться це чи ні – залежить як від потенціалу батьків, так і її власного. Її чекають з одного боку крах і приниження, а з іншого – перетворення і великі духовні досягнення.

21-й місячний день. У зачатої цього дня людини буде душа борця і фаната. Її чекають небезпеки, працьовитість і терпіння, честь, подвиги і прагнення до лицарства. Не виключено, що вона стане поетом.

22-й місячний день. Мудрець і учений, поборник законів, надійний захисник, добрий хранитель засад, неординарна людина буде зачата цього дня.

23-й місячний день. Людина може народитися з генетичними мутаціями. При цьому всі її прийматимуть не за ту, хто вона є насправді. Її може чекати велика слава, якщо батьки готові пожертвувати всім один ради одного.

24-й місячний день. Зачата цього дня людина буде високоморальною, доброю, сильною, розумною і чесною, але дещо незграбною і ледачою. Їй гарантовані хороший апетит і любов оточуючих. На жаль, затяжних хвороб їй не уникнути.

25-й місячний день. Таємниця народження або непередбачувані обставини гратимуть велику роль в житті цієї людини. Їй забезпечений захист і заступництво. Інтуїція і передбачення, повільність, скритність і мудрість – якості, які властиві їй. Головне, щоб формула «мета виправдовує засоби» не стала принципом її життя.

26-й місячний день. Людина, зачата цього дня, буде багата. Досягнення, слава і почесті чекають на неї. Щоб розплатитися за минулі гріхи, їй треба буде здійснювати добрі вчинки по велінню душі.

27-й місячний день. Якщо ви м`які люди, то зачата цього дня людина, буде схожою на вас. Правда, вона може хворіти на серйозні захворювання і бути чутливою до інфекцій. Її призначення – турбота про ближніх. Але не зловживайте її терпінням, інакше з доброї і терплячої людини вона перетвориться на грізне і караюче створення.

28-й місячний день. Людина, зачата цього дня, може братися за будь-які справи – її чекає успіх. Їй належить весь світ. Таємниці Неба і Землі будуть завжди з нею. Проте, не виключено, що вона виросте ледарем.

29-й місячний день. День украй несприятливий для зачаття. Не підходьте один до одного. Проведіть цей день в молитві і попросіть кращої долі своїй дитині. Інакше людина, зачата цього дня, зустрінеться з темною силою і всіма стражданнями, які несе така зустріч.

30-й місячний день. Гармонія в шлюбі і отримання ідеалу, спокій і відчуття дому – краще, що може чекати людину, зачату цього дня. Головне – це милосердя і любов до оточуючих.

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