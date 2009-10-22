В Україні посилять відповідальність нетверезих за кермом

Державтоінспекція пропонує посилити відповідальність за керування автомобілем в нетверезому стані, що призвело до ДТП без тяжких наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, наразі підготовлено та подано до ВР законопроект, який передбачає за таке порушення накладення на водія штрафу від 500 до 600 мінімумів (це на сьогодні становить 8-10 тисяч грн.), або виправні роботи, або позбавлення права керування автотранспортом на термін до трьох років.