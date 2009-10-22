У шоколаді корисний навіть запах

Натуральний гіркий шоколад благотворно впливає на судини, перешкоджаючи утворенню тромбів і бляшок - тим самим знижуючи ризик захворювання атеросклерозом, інсультом та інфарктом. Медики рекомендують вживати шоколад тим, у кого є ризик захворювання серцево-судинними захворюваннями.

Зовсім недавно в какао-бобах дослідники знайшли фізіологічно активну речовина теобромін, що підвищує кров`яний тиск і від чого частішає пульс, тобто є природним стимулятором серцево-судинної та нервової систем, як кофеїн. У готовому шоколаді цієї речовини не більше 0,4 відсотків. Ця доза безпечна для здоров`я, але цілком здатна зробити значний тонізуючий ефект.

Благотворно впливають на кровоносну систему, зміцнюючи і захищаючи її, особливі речовини - феноли. Вони, як і червоне вино, перешкоджають окисленню «поганого» холестерину в крові і оберігають від звуження кровоносні судини.

Ці ласощі багаті також кальцієм, магнієм і фосфором. Тіаніни, що містяться в шоколаді, володіють антибактеріальними властивостями і перешкоджають утворенню зубного нальоту, фосфати і фтор укріплюють зуби. У Лондоні медики виявили, що шоколад - відмінний засіб від затяжного кашлю.

Мабуть, один з найбільш цінних властивостей шоколаду - його здатність піднімати настрій. Корисним вчені визнали навіть ... запах шоколаду. Фізіологи ж встановили, що цей аромат благотворно діє на психіку: знімає роздратування, умиротворяє, навіть повертає душевну рівновагу.

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