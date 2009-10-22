Рада відтермінувала заборону продавати м'ясо на ринках

Верховна Рада України відтермінувала до 1 січня 2015 року заборону на реалізацію на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та подвірного забою.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому “Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" проголосували 416 народних депутатів з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

(Раніше передбачалося, що заборона на продаж на ринках м’ясо-молочних продуктів власного виробництва почне діяти з 1 січня 2010 року. Ухвалення цього закону необхідно було для вступу України до Світової організації торгівлі - УНІАН).

Разом із цим Кабінету міністрів України передбачається доручити у тримісячний термін розробити та затвердити державну програму утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах населення, а також щорічно передбачати фінансування заходів відповідної програми у проекті державного бюджету.