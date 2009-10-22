Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає бізнес активніше допомагати дітям-сиротам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на п’ятій всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

Президент зауважив, що за останні чотири роки багато що зроблено в питанні посилення захисту прав і надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Він запропонував присутнім обговорити шляхи подальшого посилення боротьби з подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім`ї, посилення державної підтримки та підвищення соціального престижу усиновлення, підвищення ефективності діяльності і першочергових завдань влади у цій сфері.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що потрібно говорити не лише про роль держави в цьому процесі.

«Держава може зробити дві речі – сформувати просту технічну відповідь: сформувати, підтримати школи-інтернати, дати більш-менш належне фінансування», - зауважив Президент. Він наголосив на необхідності підвищення ролі суспільства, й особливо духовенства у питанні виховання дітей, взяття шефства над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленим батьківського піклування.

Особливу увагу, В.ЮЩЕНКО приділив ролі бізнесу у підтримці дітей-сиріт. Він переконаний, що в тому числі великий бізнес має взяти шефство над тією чи іншою територією, на якій проживають сироти. Він нагадав, що держава розробила з цього приводу спеціальну програму. «Не все вдалось в цій програмі, десь відсотків десять бізнесу, але я вже не хочу називати його бізнесом, які не зробили жодної фінансової допомоги – це ті люди, які з депутатськими мандатами – чомусь так трапилось – найменше відреагували на цю проблему. Це ті, які володіють половиною землі на території Київської області, як приватні особи. Вони, на жаль, ні копійки не дали, але я думаю, що над ними ще буде суд», - зауважив Президент.