Чому люди курять
Психологічні чинники
Нове британське дослідження показало, що тільки половина курців знімає сигаретою стрес і одержує від процесу задоволення.
У опитуванні взяло участь більше 2 100 курців з Британії.
Звичайно, задоволення і боротьба із стресом залишалися лідируючими причинами, але учені виявили інші вагомі чинники.
Жінки частіше знімають напругу сигаретою і в два рази частіше говорять, що палять для підтримки ваги. Чоловіки частіше говорять про задоволення від процесу куріння.
Курці із стажем упиваються кожною сигаретою і закохані в звичку, а курцями молодшого віку керує прагнення до соціалізації і бажання розслабитися.
Якщо куріння приносить людині задоволення, то навряд чи він зможе свідомо відмовитися від тютюну.
Дослідження показало, що в боротьбі з курінням треба враховувати безліч чинників і розробляти індивідуальні програми залежно від статі, віку, від мотивів шкідливої звички.