Чому люди курять

Нове британське дослідження показало, що тільки половина курців знімає сигаретою стрес і одержує від процесу задоволення.

У опитуванні взяло участь більше 2 100 курців з Британії.

Звичайно, задоволення і боротьба із стресом залишалися лідируючими причинами, але учені виявили інші вагомі чинники.

Жінки частіше знімають напругу сигаретою і в два рази частіше говорять, що палять для підтримки ваги. Чоловіки частіше говорять про задоволення від процесу куріння.

Курці із стажем упиваються кожною сигаретою і закохані в звичку, а курцями молодшого віку керує прагнення до соціалізації і бажання розслабитися.

Якщо куріння приносить людині задоволення, то навряд чи він зможе свідомо відмовитися від тютюну.

Дослідження показало, що в боротьбі з курінням треба враховувати безліч чинників і розробляти індивідуальні програми залежно від статі, віку, від мотивів шкідливої звички.

medstream.ru