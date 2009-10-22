Погода на завтра: тепло повертається

23 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у західних та місцями в північних областях пройде невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня - тумани.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 17-22 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на півдні та сході - до 12°; вдень - 10-15°, у південній частині - до 20°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

У Києві також місцями пройде невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - 13-15°.