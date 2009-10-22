У Києві найнижчі по Україні темпи усиновлення дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував київську владу за найнижчі темпи усиновлення дітей по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на п’ятій всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

Глава держави повідомив, що на централізованому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, сьогодні перебуває 31 тисяча 890 дітей-сиріт. За його словами, у розрізі регіонів, кількість усиновлених є різною, проблемними залишаються 5-6 областей.

«Я не розумію, чому місто Київ сьогодні пасе задніх в усиновлені – це не саме бідне місто в Україні», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що така ситуація виникає через те, що київська влада не проводить політику, яка б сприяла процесу усиновлення. «Перший докір, це докір владі – очевидно, що такого діалогу, диспуту між владою і громадськістю Києва немає, очевидно влада цю тему не піднімає, а раз не піднімає – складається враження, що її не існує», - наголосив Президент. Також він висловив докір церкві, центр, якої також знаходиться в Києві. «Я не розумію церкву, яка не веде соціальну роботу», - зауважив він.

Водночас, він підкреслив, що в масштабах України 2009 рік, став роком найбільшої кількості усиновлення і лідирують в питанні усиновлення Західні області України та Крим.

«Вперше ми маємо чергу батьків, які хочуть усиновити дітей-сиріт, і сьогодні вона становить 1 тисячу 527», - наголосив В.ЮЩЕНКО, запропонувавши поаплодувати тому факту, що в Україні вдалось замінити чергу дітей-сиріт, на чергу батьків, які хочуть усиновити дітей.

Також, Президент звернув увагу на те, що вперше в цьому році було усиновлено шестеро ВІЛ-інфікованих, та семеро дітей інвалідів. Він подякував цим «мужнім родинам» і зобов’язав місцеву владу взяти під персональну опіку такі сім’ї.