Ющенко закликає до активізації зусиль з виховання у дітей патріотизму та здорового способу життя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності активізації зусиль з виховання у дітей патріотизму та здорового способу життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючі сьогодні на п’ятій Всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, зокрема, переламати ситуацію з поширенням серед дітей СНІДу, інших небезпечних хвороб можна не лише за допомогою медичних програм, а й з допомогою освітніх, виховних програм.

Також він великого значення надав фізичному вихованню дітей. «Я не хочу шукати антологію, але іншого прикладу немає, я не хочу повертатися до «Зарниці» в буквальному сенсі цієї гри, але я переконаний, що ідея була правильна – бо якщо в маленького громадянина немає ідеї, а виховується він лише на дозвіллі, це виховання, яке не дає мотивів, і дає неправильні уявлення про пріоритети», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості патріотичного виховання дітей. «Я хотів би сказати на адресу нашого наймолодшого міністра – міністра молоді та спорту: очевидно, що на порядку денному велика проблема молодіжного руху, велика проблема молодіжних організацій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зауважив, що дуже часто для розвитку тієї чи іншої важливої соціальної програми не вистачає не грошей, а бажання: «Якщо проблемою номер один є гасла на дорогах – тоді це питання стає тупиковим. В поточному році національна програма підтримки української мови профінансована на 1,2 мільйони гривень, реклама на дорогах профінансована на 10 мільйонів. Запитання: ми бідні чи три крапки».

Також значну увагу у своєму виступі глава держави приділив продовженню реформ в системі освіти.