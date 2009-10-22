Як врятуватися від печії?

Це неприємне відчуття за статистикою переживають 20-40% дорослого населення. Дуже часто регулярна печія є симптомом серйозного захворювання – гастроезофагальнорефлюксної хвороби (ГЕРХ). Вона викликається зворотним закиданням (рефлюксом) соляної кислоти шлунку в стравохід. Найбільш часті симптоми ГЕРХ – печія, відрижка, гіркота в роті, болі за грудиною, відчуття роздратування в горлі, сухий кашель. Дуже часто це захворювання ховається під маскою інших хвороб – бронхіальної астми, стенокардії. Пульмонолог або кардіолог безуспішно намагаються вилікувати пацієнта, а справжня причина – в шлунку.

Чим небезпечна печія? Ці симптоми значно погіршують якість життя пацієнтів, знижують працездатність. Якщо ГЕРХ не лікувати, виникають ерозії і виразки стравоходу, кровотечі, звуження стравоходу, стравохід Барретта (зміни клітин слизистої стравоходу, що є передраковим захворюванням). На цих стадіях допоможе тільки хірург.

Як лікувати печію? Найбільш часто вживані засоби – сода, антациди – не впливають на механізми хвороби, приводячи лише до короткочасного полегшення, не запобігають повторним нападам і ускладненням.

Рекомендації по режиму і дієті пацієнтам з ГЕРХ:

- спати з підведеним головним кінцем ліжка не менш, як на 15 см;

- після прийому їжі уникати нахилів, не лягати, не піднімати тягарі, не виконувати важку фізичну роботу;

- не носити тугих поясів і тісного одягу;

- не їсти менш як за 2 години до сну;

- уникати продуктів, що провокують печію: жирна їжа, алкоголь, кава, шоколад, гострі страви, кислі соки;

- боротися з надмірною вагою;

- уникати переїдання, харчування невеликими порціями;

-кинути палити.

Олег Гулько, кандидат медичних наук

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