Зір покращують ...віддаленими звуками

Звуки автомобіля, що наближається, або кроків, що віддаляються, в темряві, за словами учених з університету Глазго, подразнюють зорову кору головного мозку, стимулюючи візуальне сприйняття, пише Medstream.ru

Дослідження розширило інформацію про те, що візуальне сприйняття може бути посилене звуками навіть перш ніж людина бачить джерело звуку. Можливо, дана усвідомлена здатність лежить в основі інстинкту виживання.

Учені зміряли збудливість зорової зони кори головного мозку у здорових дорослих, стимулюючи потилицю (потиличний полюс) за допомогою магнітних хвиль.

Збудження приводило до появи легких спалахів перед очима, що виникають на темному фоні. Вони виникали на 35 мілісекунд раніше, ніж учасники дослідження усвідомили звук.

Відкриття дає нові можливості для вивчення особливостей зору людини, а також його погіршення.

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