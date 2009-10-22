Президент: потрібно посилити захист прав дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА доручити одному зі своїх заступників займатись забезпеченням прав дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на п’ятій Всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

«Він повинен мати окреме завдання – забезпечувати реалізацію прав дитини у Генеральній прокуратурі України», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що в прокуратурі є спеціальний підрозділ, який, на його думку, необхідно посилити. «Ми маємо продемонструвати, що для нас захист прав дитини є одним із пріоритетів», - зауважив глава держави.