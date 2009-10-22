74% кіровоградських школярів вживають алкоголь

У Кіровограді 74% учнів 8-11 класів вживають алкоголь «за компанію» або щоб бути «такими, як усі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені та презентовані Дитячою екологічною громадською організацією «Флора».

Активісти організації провели у Кіровограді профілактичну компанію «Я кажу алкоголю – Ні!», в рамках якої опитали 881 учня 8-11 класів загальноосвітніх міських шкіл.

З’ясувалось, що більшість опитаних не уявляє, як можна проводити вільний час без вживання алкоголю. Вперше спробували міцні напої в початкових класах 13% опитаних учнів 8-х класів та 9% - учнів 9-х класів.

Активісти «Флори» також провели для дітей конкурс «Придумай знак здорового способу життя». Своє бачення профілактики шкідливих звичок у малюнках, збірках матеріалів підготували майже 600 дітей.