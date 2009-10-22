Ліквідація та перепрофілювання оздоровчих закладів - заборонені

Уряд схвалив проект закону України «Про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, законопроект схвалено на засіданні уряду 21 жовтня.

Згідно з законопроектом, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, відчуження та передачу в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком населення. Це рішення не поширюється на оздоровчі заклади, що перебувають у приватній власності.

Прийняття даного законопроекту дозволить зберегти мережі оздоровчих закладів та сприятиме недопущенню їх нецільового використання.