Висока посада шкодить здоров'ю

Люди, що мають владу на роботі, більшою мірою стикаються з певними психологічними і фізичними проблемами здоров`я, стверджують експерти Університету Торонто. Огляд 1 тис. 800 осіб різних професій, що працюють в різних галузях, визначив раніше незареєстровані докази мінусів високих посадових повноважень. Люди, які контролювали обов`язки інших співробітників, відповідали за оплату праці і найм і звільнення співробітників, а також керували проектами, частіше мали погіршення здоров`я, відмітили фахівці.

Було виявлено, що висока кар`єрна позиція має і декілька позитивних властивостей для поліпшення загального здоров`я. Як правило, начальники заробляють більше, що дозволяє ефективніше і частіше проходити медичне обстеження і мати доступ до якісного медичного обслуговування. Крім того, на начальників покладено більше завдань, що вимагають рішення, що робить роботу цікавішою і захоплюючою. На жаль, говорять канадські лікарі, є і істотні негативні сторони влади: як встановлено, люди з високими посадовими повноваженнями мають значно завищений рівень міжособових конфліктів, а робочий стрес часто перетікає в сім`ю, погіршуючи відносини, і негативно позначається на дозвіллі. Ці чинники посилюють психологічний тиск від роботи, сприяючи поганому стану здоров`я і розвиваючи ознаки гніву і агресії.

ami-tass.ru