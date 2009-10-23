Розмовляючи по мобільнику, людина втрачає зір

Розмови по телефону під час ходьби настільки захоплюють людей, що вони не звертають уваги навіть на незвичайні речі, що відбуваються навколо них. Наприклад, пішоходи не помічають клоуна, що балансує на одноколісному велосипеді, пише Membrana.

Такі результати дослідження, проведеного Айрою Химан з університету Західного Вашингтона.

Найбільшу спостережливість проявили пішоходи, що ходили парами, а ті, що говорять по телефону, в два рази рідше помічали клоуна в порівнянні з тими, що слухали музику і людьми, що взагалі не використали електроніку.

«Якщо люди, що говорять по телефону, навіть виконуючи таке просте завдання, як ходьба, не помічають цікаві нові об`єкти, рухаються поволі і спонтанно, уявіть собі, що з ними відбувається при управлінні автомобілем, - говорить Айра в прес-релізі університету. - Я упевнена, що водіння, що вимагає набагато більше зусиль, ніж ходьба, з розмовами по телефону несумісне».

Звичайно, Химан, чия стаття про експерименти опублікована у відкритому доступі в журналі Applied Cognitive Psychology, в своїх висновках не самотня. Інші учені вважають, що мобільник підвищує ризик автокатастрофи в чотири рази, що він перетворює зір водія на слух і що розмови по телефону небезпечніші за пияцтво за кермом.

rosbalt.ru