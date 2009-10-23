Кіровоградщину на 23% забезпечили препаратами для онкохворих

У 2009 році державне забезпечення Кіровоградської області хімічними препаратами для лікування онкологічних хворих становить 2,9 млн. грн. або 23% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний онколог Кіровоградської області, депутат облради Володимир ЯРИНИЧ.

За його словами, в обласному бюджеті коштів на цю статтю видатків не передбачено взагалі, так само, як і на придбання нового обладнання для онкологічного диспансеру.

«Мушу сказати, що коли я виступав перед депутатами на сесії облради з доповіддю з даної проблеми, зацікавленість у залі була близька до нульової», - зауважив В.ЯРИНИЧ.

Він підкреслив, що єдиний в області мамограф працює на діагностику раку грудей у жінок, а не на скринінгове обстеження (початкове виявлення ракових клітин).

«Більшість випадків захворювань на рак молочної залози виявляється вже на 3-й стадії, коли операція та хіміотерапія неминучі. На ту кількість жіночого населення, яка проживає в Кіровоградській області, а це близько 600 тис., потрібно мати не менше 6 мамографів», - повідомив головний онколог.

Також, за інформацією В.ЯРИНИЧА, забезпеченість ФАПів акушерами в області становить лише 63% від потреби.

На сьогодні найбільш поширеними онкологічними захворюваннями на Кіровоградщині є рак шкіри (18%) та рак легенів (17%).