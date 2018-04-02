11 смачних страв, які допоможуть схуднути

Їсти і не товстішати? Це не рекламний заклик, а реальний шанс. Просто треба знати, з яких продуктів готувати. Кавовий йогурт

Беремо баночку йогурту зниженої (але не нульової) жирності, додаємо 100 мл міцної кави і 2-3 ложки темного шоколаду. Все перемішуємо ложкою або в блендері, зверху можна посипати меленим мигдалем.

Чим корисно. Завдяки вмісту модифікованої лінолевої кислоти (МЛК) кисломолочні продукти перешкоджають відкладенню жирів у талії; кава має ту ж властивість і до того ж трохи пришвидшує обмін речовин. Темний шоколад і мигдаль багаті особливим видом жирів, що корисні для серцево-судинної системи і заважають утворенню бляшок холестеринів.

Мюслі з вишнею Мелені пластівці вівсянки змішуємо з чайною ложкою лляного сім`я або мигдалем і додаємо свіжу або розморожену вишню. Заливаємо гарячою водою і чекаємо 5 хвилин.

Чим корисно. У кислій вишні повно антоцианінів — рослинних пігментів, які не тільки додають червоний колір, але і допомагають швидше худнути. У вівсяних пластівцях багато клітковини, яка поліпшує роботу кишечника і вимагає великих енерговитрат на перетравлення, а насіння льону багате омега-3 кислотами, корисними для нервової системи. Крім того, дослідження показали, що споживання цих кислот сприяє зменшенню жирового прошарку у ділянці живота.

Сендвич з індичкою Беремо дві цільнозернові булочки, між ними кладемо відварне або копчене м`ясо індички, листя салату, тонкі скибочки помідора і кільця ріпчастої цибулі.

Чим корисно. Індичатина не тільки вважається найбільш низькокалорійним і тому улюбленим серед дієтологів м`ясом. Крім усього іншого, вона багата тими ж МЛК. Цільнозернові хлібці, у свою чергу, містять багато клітковини, а в ріпчастій цибулі є антиоксидант під назвою кверцетин, що знижує здатність організму відкладати жир.

Сендвич з лососем На хліб з борошна грубого помелу кладемо листя салату, небагато копченого лосося і зверху мажемо тонким шаром вершкового сиру. Накриваємо всю цю красу другим шматочком хліба.

Чим корисно. У хлібі — наша улюблена клітковина, в рибі — омега-3 кислоти, а в сирі — МЛК. Таке поєднання допоможе вам не тільки боротися з жировими відкладеннями, але й зміцнити мускулатуру, якщо це необхідно.

Паста з оливками Відваріть пасту з борошна грубого помелу і приправте її тапенадом з темних оливок. Якщо цей соус знайти не вдасться, купіть оливки, дрібно нарізуйте їх і перемішайте з нашаткованими маринованими каперсами (квіткові бутони з кущів каперсу). Додайте небагато кедрових горішків на смак.

Чим корисно. Паста з грубого борошна містить особливий незасвоюваний крохмаль, від якого зайві сантиметри на стегнах вам не загрожують. Тапенад, у свою чергу, володіє дуже насиченим смаком, тому його знадобиться набагато менше, ніж, наприклад, кетчупу або традиційного вершкового соусу для пасти, а де менше порція — там і менше калорій. І, нарешті, в оливках є антоцианіни, що «проганяють» жирок з ділянки живота.

Квасоляний соус Цим соусом можна заправляти ту ж пасту, гречку, рис або будь-які інші гарніри. Для приготування банку білої квасолі треба розім`яти до стану пюре, перемішати з нашаткованими маринованими огірками і додати небагато оливкової олії.

Чим корисно. Квасоля багата клітковиною і незасвоюваним крохмалем і крім того дуже ситна. Оливкова олія містить корисні жирні кислоти, що не дають утворюватися зайвим відкладенням.

Банановий чай

Половинку банана розмелюємо в блендері з декількома ягодами чорниці або малини. Заливаємо все охолодженим зеленим чаєм і добре перемішуємо.

Чим корисно. Те, що в зеленому чаї багато антиоксидантів, вивчили, напевно, вже всі. Але не всі знають, що це означає. Тим часом, так звані катехіни, наприклад, не просто бадьорять і заряджають енергією — вони підвищують ефективність фізичних вправ, тим самим допомагаючи вам зганяти жир навіть при зменшених навантаженнях. Що стосується банана, він додасть у ваш напій клітковину, зробить його ситним і заразом підсолодить. У чорниці і малині ж багато згаданих вже антоцианінів.

Винне перекушування

Якщо ви опинилися на фуршеті, не налягайте на салати і тарталетки. Краще візьміть келих червоного вина, пару виноградин і закушуйте козиним або іншим солоним або прісним сиром.

Чим корисно. У прісному сирі багато МЛК, у винограді — антоцианіни. Що стосується вина, дослідження показують, що люди, регулярно споживаючі малі дози червоного вина, менш схильні до повноти. Масова частка жиру в їх тілі в середньому навіть менша, ніж у непитущих.

Картопля, запечена з сиром

На запечену картоплю в ресторанах швидкого харчування краще не налягати. У одній такій картоплині та ще з жирним наповнювачем може бути до 2/3 добової норми калорій для дорослої людини. Замініть ці ласощі домашнім рецептом. Велику картоплину відварюємо в шкірці, розрізаємо навпіл, вишкрябуємо небагато з серцевини і заливаємо половинкою чайної ложки оливкової олії. Всередину кладемо начинку з маложирного сиру, змішаного з часником, петрушкою, ложкою сметани і сіллю.

Чим корисно. Сама по собі картопля малокалорійна і містить потрібний нам крохмаль, а вершкове масло, яке робить його таким шкідливим в «ресторанній версії», ми замінили оливковим. Порція кисломолочних продуктів робить страву удвічі кориснішою.

Фруктовий салат з печивом Змішуємо ягоди полуниці, малини і чорниці з нежирною сметаною. Зверху присипаємо крихтою з одного пісочного або вівсяного печива.

Чим корисно. Перераховані ягоди — відмінне джерело антоцианінів, сметана містить МЛК, в печиві є крохмаль і небагато клітковини. Всі разом — просто смачно і ситно.

Запечені яблука З крупного свіжого яблука вирізуємо серцевинку так, щоб яблуко залишилося цілим, а з одного боку було «денце». Замість серцевинки кладемо таку начинку: 250 г нежирного сиру плюс одне яйце, ст. ложка цукру і волоських горішків, що трохи змелені. Всієї начинки повинно вистачити на 4 яблука. Ставимо яблука у форму для запікання і в духовку на 20 хвилин (температура — 180-200 градусів).

Чим корисно. У яблуках багато клітковини і вітаміну С, який крім усього іншого корисний для шкіри. Сир — це МЛК, яйце — необхідний організму білок, що не перетворюється на зайві кілограми, а у волоських горіхах є особливі, корисні для серця жири.

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