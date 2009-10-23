На Черкащині у 2009 році усиновлено 74% дітей-сиріт

За 9 місяців цього року 74% дітей-сиріт в Черкаській області передано в сімейні форми виховання. Щорічно в Черкаській області усиновлюється 110 дітей. Прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу є в усіх районах і містах області. Рівень національного усиновлення зріс на 26%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаської облдержадміністрації.

Кількість дітей, що виховуються в прийомних родинах, у порівнянні з 2005 роком зросла в 10 разів. Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, переданих в прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу, становить 11,5% від загальної кількості, що у 1,5 раза більше від середнього показника по Україні. На сьогодні в області нараховується 19 дитячих будинків сімейного типу та 100 прийомних сімей, у яких виховується 321 дитина. Якщо у 2005 році лише кожну другу сироту було влаштовано в сім’ю, то у 2008 році для 70% дітей цієї категорії вдалося знайти родину.

За останні десять років з 1068 усиновлених дітей майже кожна друга дитина була усиновлена іноземними громадянами, то у 2008 році кількість національного усиновлення зросла в порівнянні з попереднім роком майже удвічі.