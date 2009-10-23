Соска заважає розвитку мови у дітей

Команда чилійських педіатрів на чолі з Кларітой Барбоза (Clarita Barbosa) разом з колегами з Вашингтонського університету (University of Washington), США, досліджувала 128 дітей у віці від трьох до п`яти років. Учених цікавили характер годування дитини, особливості її поведінки в період дитинства і якість мови на різних етапах розвитку.

Виявилось, що відмова від годування з пляшки при досягненні дитиною дев`ятимісячного віку зменшує ризик розвитку у неї мовних порушень. Одночасно учені встановили, що діти, які продовжували смоктати пальці або соску більше трьох років, втричі частіше набували дефектів мови.

Фактично фахівці довели зв`язок цих шкідливих звичок з ризиком порушення формування мовних навиків у дітей дошкільного віку. Ці діти набагато частіше за інших стикатимуться з труднощами при вимові певних звуків в словах, спрощувати або перекручувати їх вимову.

infox.ru