Біле вино шкодить зубам

Любов до білого вина і часте його вживання може погано позначитися на здоров`ї зубів. Біле вино здатне зруйнувати зубну емаль набагато сильніше, ніж червоне. До такого висновку дійшли дослідники одного з університетів Німеччини, повідомляє ВВС.

Причини цього полягають не в часі і місці збору винограду, з якого вино виготовляється, і навіть не в алкоголі, а в активній кислотності, властивій цьому напою, а також в тривалості контакту з емаллю.

При цьому, за словами дослідників, одночасне вживання вина і сиру може значно пом`якшити негативний ефект через великий вміст кальцію в продукті. Адже саме кальцій піддається найбільшій атаці з боку природних кислот, що містяться в напої у великій кількості.

dni.ru