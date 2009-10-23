Чи потрібний дитині дитячий садок?
Ознаки готовності дитини до відвідин установи
Питання про те, чи буде ваша дитина відвідувати дитячий садок, в кожній сім`ї вирішується індивідуально, з урахуванням багатьох чинників.
Зайнятість батьків – найбільш часта причина, по якій дитину відправляють в дитячий садок. Життя в дитячому колективі дає дитині важливий досвід, але тільки за тієї умови, що малюк був готовий до відвідин дошкільної установи і успішно пройшов період адаптації.
Існують певні ознаки готовності дитини до відвідин дитячого садка:
Малюк прагне до спілкування з однолітками, йому подобається бути в оточенні дітей і він уміє досить добре розмовляти, щоб знаходити спільну мову з друзями.
Дитина вже засвоїла деякі життєво важливі уміння – самостійно користуватися ложкою, одягатися з мінімальною допомогою дорослих, користуватися горщиком, умиватися під краном.
Малюк звик до різноманітного меню і нормально сприймає каші, супи, молочні і м`ясні страви.
Може зберігати увагу на об`єкті, що зацікавив його, не менш як 15 хвилин, а окрім цього любить слухати розповіді і намагається щось майструвати.
Дитина не страждає від того, що на деякий час залишається без уваги дорослих, уміє себе зайняти і вигадати собі гру.