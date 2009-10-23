Простий спосіб знизити тиск

Хімічні речовини, які надають овочам солоного смаку, також можуть знижувати кров`яний тиск, з`ясували учені із США.

Глютамінова кислота міститься у всіх овочах, і заради неї варто прислухатися до поради фахівців «їсти п`ять порцій овочів в день», щоб понизити ризик розвитку серцевосудинних захворювань. Особливо багаті на глютаминову кислоту такі овочі, як брокколі.

Овочі, такі як капуста і брокколі, є багатим джерелом хімічної речовини, званої глютаміновою кислотою, що надає їм смаку, який так подобається тим, хто віддає перевагу солоній і гострій їжі над солодощами. Також ця речовина міститься в квасолі, зернах, рисі, хлібі, сухих сніданках з пластівців, продуктах з сої, тофу і багатьох макаронних виробах.

medicina.ua