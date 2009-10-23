Інжир - солодкі ліки
Підтримка захисних сил організму в холодний період...
Для європейця інжир є екзотикою. Сказати, що він дуже популярний, складно, проте цей фрукт ще багато століть назад успішно замінював цукор і інші солодощі. Ще за часів Стародавньої Греції інжир вручали переможцям Олімпійських Ігор як медалі, а атлети їли інжир під час тренувань, щоб поповнити рівень енергії. Велика Клеопатра завжди виділяла цей фрукт і навіть змія, яка зупинила її життя, була принесена їй в корзині з інжиром.
На порозі зима і цей чудовий фрукт допоможе підтримати захисні сили організму в холодний період.
Інжир містить велику кількість калію, життєво необхідного для нормальної роботи серцево-судинної системи, залізо, амінокислоти, вітаміни і рослинні ферменти. Багато хто знає, що за вмістом калію лідирують горіхи, так от, друге місце займає інжир.
У нім міститься безцінна для правильного травлення клітковина і через це інжир благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, чудово допомагає справлятися із закрепами, не вдаючись до використання медикаментів. До того ж волокна клітковини знижують рівень холестерину в крові.
Для людей з розхитаними нервами цей фрукт дуже корисний, тому що він благотворно впливає на нервову систему.
Інжир має жарознижуючу властивість, є хорошим відхаркувальним засобом і зварений на молоці допоможе впоратися з застудою. Він володіє антисептичними властивостями і зварений в тому ж молоці, допомагає швидше дозрівати наривам при зовнішньому застосуванні.
Інжир чудово втамовує голод. Ваза з інжиром на столі значно більше підходить для перекушувань, ніж цукерки, печиво і інші солодощі. Хоча у великих кількостях через свою калорійність його вживати не варто, але 2-3 плоди в день дадуть вашому організму відчуття ситості, енергію і необхідні мікроелементи. Калорійність 100 г інжиру становить 49,6 ккал. Свіжий фрукт набагато менш калорійний, ніж сушений.
На жаль, інжир не рекомендується приймати у великих кількостях людям, які страждають подагрою, тому що він містить велику кількість щавлевої кислоти.