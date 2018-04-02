Як пережити перехід на зимовий час?

У ніч з суботи 24 на неділю 25 жовтня стрілки годинника переводяться на годину назад — країна переходить на зимовий час. Як відомо, це робиться з метою економії електроенергії. А що це означає для нашого здоров`я? Виходить, вранці ми зможемо спати неначе на годину довше (якщо за старим часом) — це добре, але увечері нас почне раніше долати втома і сонливість. Лягти раніше увечері і поспати зайву годину вранці не складе проблем. Але головна неприємність зимового часу попереду. Тривалість світлого часу доби зараз стрімко скорочується. І через якийсь тиждень ми вже прокидатимемося на роботу в непроглядній темряві. Ось в цьому і є головна небезпека для здоров`я.

ВІД СВІТАНКУ ДО ЗАХОДУ. Вся річ у тому, що усередині нашого організму існує свій біологічний годинник. І він орієнтуються не по стрілках годинника, а по світловому дню. На шкіру потрапляє світло — виникає сигнал прокидатися, світло зникає — з`являється сигнал спати. І дуже швидко люди будуть вимушені ламати цей звичний ритм, через що виникне неузгодженість біоритмів — десинхроноз. Для нервово-ендокринної системи, яка керує нашим внутрішнім годинником, це стрес. А стрес, як відомо, може загострити перебіг будь-якої хвороби.

ГРУПА РИЗИКУ. Збій відбудеться не у всіх. Якщо у вас «здоров`я космонавта», боятися нічого. У групі ризику — люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної і нервової систем, а також люди з психічними порушеннями (депресія, порушення сну). Люди без хвороб, але просто ослаблені теж можуть відчувати на собі наслідки десинхроноза — у них може з`явитися тривожність, сонливість, підвищена стомлюваність. Найгірше буде вранці, коли ще не розвиднілось, і вечорами, коли сонце зайшло вже давно. Такий хворобливий період може продовжуватися від двох тижнів до місяця — саме стільки часу потрібно організму, щоб адаптуватися до переходу на новий час.

КОРИСНІ ПОРАДИ Перець на сніданок

Швидко підлаштувати ритм організму під ритм життя можна за допомогою сніданку, в який входитиме гострий червоний перець. Він містить речовину капсаіцин, яка активує вироблення гормонів бадьорості і взагалі розгонить кров. Протипоказаний цей лікувальний метод хворим з виразковою хворобою шлунку, печінковими проблемами і гіпертонією (гострий перець підвищує тиск).

Вмикайте після пробудження веселу музику Вона повинна бути заводною. Наприклад, підійде якийсь забійний рок-н-рол. Збираючись, знайдіть хвилинку, щоб потанцювати перед дзеркалом, це послужить легкою зарядкою, розворушить вас і додасть гарного настрою на півдня.

Приймайте адаптогени У арсеналі лікарів є група ліків, які спеціально допомагають пристосуватися до нових умов існування, якими б вони не були. Ефективні вони і при десинхронозі. До них належать настоянки кореня женьшеня, елеутерокока, лимонника, левзеї і радіоли. Адаптогени продаються в аптеці без рецепту, приймаються в середньому по 20 крапель 3 рази на день (але не на ніч) за 30—40 хвилин до прийому їжі. Курс прийому складає декілька тижнів.

Займіться вітамінотерапією

Якщо у вашому організмі є нестача вітамінів або якихось мінералів, то це здатне посилити десинхроноз. Тому краще для профілактики пропити місячним курсом один з полівітамінних препаратів (типу 12 вітамінів + 12 мінералів). Окрім боротьби з десинхронозом, це допоможе імунітету протистояти сезонним інфекціям.

Банани на вечерю Позбавитися пригніченого настрою вечорами можна за допомогою бананів і фініків. Вони містять серотонін – речовину, яку називають одним з гормонів щастя. Для нормалізації його рівня в крові досить з`їсти 2 банани або жменю фініків.

segodnya.ua