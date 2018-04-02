Як пережити перехід на зимовий час?
Сонливість, занепад сил і настрою - перші ознаки вибивання з часового ритму. Щоб цьому протистояти - снідайте гострим перцем, вечеряйте бананами і танцюйте...
У ніч з суботи 24 на неділю 25 жовтня стрілки годинника переводяться на годину назад — країна переходить на зимовий час. Як відомо, це робиться з метою економії електроенергії. А що це означає для нашого здоров`я? Виходить, вранці ми зможемо спати неначе на годину довше (якщо за старим часом) — це добре, але увечері нас почне раніше долати втома і сонливість. Лягти раніше увечері і поспати зайву годину вранці не складе проблем. Але головна неприємність зимового часу попереду. Тривалість світлого часу доби зараз стрімко скорочується. І через якийсь тиждень ми вже прокидатимемося на роботу в непроглядній темряві. Ось в цьому і є головна небезпека для здоров`я.
Виходить, вранці ми зможемо спати неначе на годину довше (якщо за старим часом) — це добре, але увечері нас почне раніше долати втома і сонливість. Лягти раніше увечері і поспати зайву годину вранці не складе проблем. Але головна неприємність зимового часу попереду. Тривалість світлого часу доби зараз стрімко скорочується. І через якийсь тиждень ми вже прокидатимемося на роботу в непроглядній темряві. Ось в цьому і є головна небезпека для здоров`я.
ВІД СВІТАНКУ ДО ЗАХОДУ. Вся річ у тому, що усередині нашого організму існує свій біологічний годинник. І він орієнтуються не по стрілках годинника, а по світловому дню. На шкіру потрапляє світло — виникає сигнал прокидатися, світло зникає — з`являється сигнал спати. І дуже швидко люди будуть вимушені ламати цей звичний ритм, через що виникне неузгодженість біоритмів — десинхроноз. Для нервово-ендокринної системи, яка керує нашим внутрішнім годинником, це стрес. А стрес, як відомо, може загострити перебіг будь-якої хвороби.
ГРУПА РИЗИКУ. Збій відбудеться не у всіх. Якщо у вас «здоров`я космонавта», боятися нічого. У групі ризику — люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної і нервової систем, а також люди з психічними порушеннями (депресія, порушення сну). Люди без хвороб, але просто ослаблені теж можуть відчувати на собі наслідки десинхроноза — у них може з`явитися тривожність, сонливість, підвищена стомлюваність. Найгірше буде вранці, коли ще не розвиднілось, і вечорами, коли сонце зайшло вже давно. Такий хворобливий період може продовжуватися від двох тижнів до місяця — саме стільки часу потрібно організму, щоб адаптуватися до переходу на новий час.
КОРИСНІ ПОРАДИ Перець на сніданок
Перець на сніданок
Швидко підлаштувати ритм організму під ритм життя можна за допомогою сніданку, в який входитиме гострий червоний перець. Він містить речовину капсаіцин, яка активує вироблення гормонів бадьорості і взагалі розгонить кров. Протипоказаний цей лікувальний метод хворим з виразковою хворобою шлунку, печінковими проблемами і гіпертонією (гострий перець підвищує тиск).
Вмикайте після пробудження веселу музику Вона повинна бути заводною. Наприклад, підійде якийсь забійний рок-н-рол. Збираючись, знайдіть хвилинку, щоб потанцювати перед дзеркалом, це послужить легкою зарядкою, розворушить вас і додасть гарного настрою на півдня.
Приймайте адаптогени У арсеналі лікарів є група ліків, які спеціально допомагають пристосуватися до нових умов існування, якими б вони не були. Ефективні вони і при десинхронозі. До них належать настоянки кореня женьшеня, елеутерокока, лимонника, левзеї і радіоли. Адаптогени продаються в аптеці без рецепту, приймаються в середньому по 20 крапель 3 рази на день (але не на ніч) за 30—40 хвилин до прийому їжі. Курс прийому складає декілька тижнів.
Займіться вітамінотерапією
Якщо у вашому організмі є нестача вітамінів або якихось мінералів, то це здатне посилити десинхроноз. Тому краще для профілактики пропити місячним курсом один з полівітамінних препаратів (типу 12 вітамінів + 12 мінералів). Окрім боротьби з десинхронозом, це допоможе імунітету протистояти сезонним інфекціям.
Банани на вечерю Позбавитися пригніченого настрою вечорами можна за допомогою бананів і фініків. Вони містять серотонін – речовину, яку називають одним з гормонів щастя. Для нормалізації його рівня в крові досить з`їсти 2 банани або жменю фініків.