Допоможіть зібрати 22 000 для хлопчика, який переніс рак!

Владу Гадюці з Маріуполя тільки виповнилося 17. Вже півтора року він бореться зі страшною хворобою. 2008 у Влада виявили саркому. Хлопець переніс курс хіміотерапії, кілька складних операцій на нозі. Ногу ледь вдалося врятувати. Зараз Владу необхідний німецький ендопротез. Більш дешевий український аналог у нього не прижився. Встановлення німецького ендопротезу – єдиний шанс Влада знову ходити. Вартість протезу – 22 000 євро. Мама виховує Влада одна. І зараз не може працювати, тому що постійно поруч з сином у лікарнях. Ми звертаємося до всіх небайдужих з проханням допомогти зібрати кошти і дати Владу надію на здорове життя!!!

Реквізити для надання допомоги:

Телефон мами Анни 0 98 582 22 41