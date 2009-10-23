У столичних комунальних аптеках діє система знижок

З 14 жовтня в аптеках КП «Фармація» щодня з часу відкриття аптеки до 12.00, а в аптеках з цілодобовим режимом роботи з 8.00 до 12.00 діють знижки у розмірі 7% на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, в тому числі виготовлені в умовах аптеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, «знижки на лікарські засоби в аптеках КП «Фармація» в розмірі 7% діють для всіх, хто відвідує аптеки у визначений час. Таким чином, в умовах кризи комунальне підприємство дбає про максимально доступне забезпечення киян лікарськими засобами».

Також, за словами генерального директора КП «Фармація» Лариси ЖЕЛЕЗНЕВОЇ, аптеки КП продовжують надавати знижку в розмірі 10% на лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші товари аптечного асортименту учасникам бойових дій, учасникам війни, інвалідам війни, членам сім’ї загиблого, інвалідам внаслідок трудового каліцтва, особам з вадами зору тощо. Підставою для надання такої знижки є пенсійні посвідчення встановленого зразка.

«Крім того, в аптеках, які здійснюють роздрібну реалізацію лікарських засобів, власник дисконтної картки «Здорова столиця» отримує 5-відсоткову знижку на лікарські засоби», – додала Л.ЖЕЛЕЗНЕВА.