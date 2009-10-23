Як вибрати туш для вій?

Для правильного вибору туші велике значення має її склад. Основні компоненти туші: вода, мило, сажа, тонко подрібнені фарбувальні пігменти, воскоподібні речовини, мастики, що зміцнюють, смоли, жири, поживні добавки і консерванти. До складу туші входять і додаткові речовини, що дозволяють покращувати стан вій, стимулювати їх ріст, збільшувати довжину і об`єм вій, захищати вії від зовнішніх несприятливих дій (вітер, сухе повітря, мороз, висока температура та інші).

Захищаючі і поживні добавки Кератин – природний протеїн вій, що покриває кожну вію ніжною плівкою і зміцнює їх.

Меланін – має сприятливу дію, захищаючи від зовнішніх чинників.

УФ-блокатори – захищають від дії сонячних променів.

Ланолін - запобігає сухості і ламкості вій.

Касторова олія - має протизапальний ефект, живить коріння вій, зміцнює і стимулює їх ріст.

Пантенол - збільшує товщину вій і покращує їх стан.

Протеїни (зазвичай використовують протеїни паростків пшениці) - мають сприятливу дію на ріст вій.

Вітаміни (А, Е, F, провітамін В5) - зміцнюють, живлять і зволожують вії, стимулюють їх ріст, додають еластичності і шовковистості.

Консерванти у обов`язковому порядку додаються в туш для запобігання появі і розмноженню мікроорганізмів (як консерванти використовують гліцерин, малі дози хлориду бензалконію і тимеросалу).

Туші можуть нашкодити очам. Особливо потрібно бути обережним у використанні такої туші, як подовжуюча. Окремі дрібні волокна, які знаходяться в цій туші (вони можуть бути як синтетичного, так і органічного походження), можуть обсипатися і при носінні контактних лінз потрапляти під них, викликаючи дискомфорт і відчуття чужорідного тіла.

Залежно від наявності у складі поживних і лікувальних речовин в окремі групи можна виділити туш з вітамінами, туш для чутливих очей і лікувальну туш-гель.

Вітамінізована і живильна туш містить додаткову кількість протеїнів, меланіну, кератину, УФ-фільтри і інші речовини, які забезпечують віям дбайливий догляд, зміцнюють і захищають їх від ламкості, зовнішніх дій.

Туш для чутливих очей не викликає роздратування і почервоніння кон`юнктиви очей і краю повік. Дана туш містить мінімальну кількість консервантів, оскільки найчастіше саме цей компонент будь-якого косметичного засобу виявляється найбільш алергенним.

Лікувальна туш є прозорим гелем. У її склад входить касторова олія, вітаміни, кератин, протеїни, які додають віям еластичності і підкреслюють їх природну красу. Гель не містить фарбників.

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