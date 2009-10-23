Все більше чоловіків приїжджають з "гарячих точок" психічно хворими

У бундесвері зростає кількість військовослужбовців, які одержують важкі психічні травми під час служби в районах бойових дій, зокрема, в Афганістані. Як повідомило Міністерство оборони ФРН, в першому півріччі 2009 року кількість випадків прояву "посттравматичного синдрому" зросла майже удвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У першому півріччі 2008 року подібні порушення психіки були зафіксовані у 125 військовослужбовців, що проходили службу в "гарячих" точках. За перші шість місяців 2009 року такий діагноз був поставлений 186 німецьким солдатам. 152 з них брали участь в місії в Афганістані. В даний час на Гіндукуші несуть службу 4,5 тис. німецьких військовослужбовців.

Для бундесверу проблема душевних травм солдатів відносно нова, оскільки до 1991 року Німеччина не брала участь в зарубіжних військових місіях. За минулі 15 років до операцій за кордоном, зокрема в Афганістані і Косово, було залучено близько 200 тис. німецьких військовослужбовців.

ami-tass.ru